[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США семья продавала отбеливатель в качестве «чудо лекарства» от коронавируса
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

CentralAsia (CA) -  В американском штате Флорида семья обвиняется в продаже смеси, используемой в качестве промышленного отбеливателя, как «чудо лекарства» от коронавируса, пишет New York Post.

62-летний Марк Гренон и трое его сыновей обвиняются в продаже продукта под названием Miracle Mineral Solution.

Данный токсичный раствор, также известный как MMS, обычно используется для обработки текстиля, промышленной воды, целлюлозы и бумаги. Раствор вызывает у человека рвоту и обезвоживание.

Сообщается, что семья также предлагала отбеливатель в качестве лекарства и от других серьезных заболеваний таких как, рак, аутизм и СПИД.

Федеральный суд Майами постановил прекратить продажу этого средства, однако Греноны проигнорировали это решение.
print
  • В Туркменистане от пневмонии скончался турецкий дипломат
  • Вся территория Узбекистана переводится в «красную» зону
  • Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com