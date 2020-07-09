В США семья продавала отбеливатель в качестве «чудо лекарства» от коронавируса

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CentralAsia (CA) - В американском штате Флорида семья обвиняется в продаже смеси, используемой в качестве промышленного отбеливателя, как «чудо лекарства» от коронавируса, пишет New York Post.

62-летний Марк Гренон и трое его сыновей обвиняются в продаже продукта под названием Miracle Mineral Solution.

Данный токсичный раствор, также известный как MMS, обычно используется для обработки текстиля, промышленной воды, целлюлозы и бумаги. Раствор вызывает у человека рвоту и обезвоживание.Сообщается, что семья также предлагала отбеливатель в качестве лекарства и от других серьезных заболеваний таких как, рак, аутизм и СПИД.Федеральный суд Майами постановил прекратить продажу этого средства, однако Греноны проигнорировали это решение.