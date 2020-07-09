Афроамериканец Джордж Флойд при задержании сказал полицейским «я не могу дышать» более 20 раз

кадр из записи камеры видеонаблюдения

CentralAsia (CA) - В США обнародована стенограмма с видеорегистратора одного из полицейских, который участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщает New York Times.

Так, согласно стенограмме, Флойд за несколько минут до смерти говорил полицейским, что он «не может дышать», более 20 раз.

Когда Флойда пытались посадить в патрульный автомобиль, он сказал, что страдает клаустрофобией и не может дышать. Ранее о последних моментах жизни Флойда было известно только из видеозаписи очевидца и съемок с камер видеонаблюдения.

Джордж Флойд умер 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ.