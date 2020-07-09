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  9 июля 2020
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Узбекистан сократил количество чартерных рейсов для вывоза граждан из-за рубежа

CentralAsia (UZ) -  Министерство транспорта Узбекистана опровергло сообщения в социальных сетях, что чартерные рейсы были отменены. По сообщению официального сайта министерства, чартерные рейсы отменены не были, сократилось их количество.

По данным министерства, расписание чартерных рейсов, запланированных на последние две недели, было пересмотрено Республиканской спецкомиссией в целях "безопасности пилотов и бортпроводников, проведения в усиленном порядке медицинского осмотра членов экипажа после каждого полета, самоизоляции до следующего полета исходя из эпидемиологической ситуации, также, принимая во внимание введение зарубежными странами временных ограничительных мер на выполнения полётов".

Согласно новому расписанию, полеты с 10 по 19 июля будут выполняться в следующем порядке:

10 июля Сеул — Ташкент — Сеул (Korean airlines)

12 июля Санкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург (Rossia)

13 июля Сеул — Ташкент — Сеул (Asiana airlines)

13 июля Ташкент — Москва — Ташкент (Uzbekistan Airways)

15 июля Москва — Ташкент — Москва (Ural airlines)

16 июля Стамбул — Ташкент — Стамбул (Turkish airlines)

16-17 июля Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент (Uzbekistan Airways)

19 июля Ташкент — Владивосток — Ташкент (Uzbekistan Airways)

"С улучшением эпидемиологической ситуации будут приняты меры по значительному увеличению количества рейсов по маршрутам с высоким спросом, с тем чтобы вывозить граждан нашей страны в Узбекистан из зарубежных стран", - добавили в Минтрансе.

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