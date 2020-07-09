В Туркменистане перед банкоматами в очередях выстроились по 500 человек

CentralAsia (TM) - В Туркменистане обострилась проблема с обналичиванием денег. Перед банкоматами в Ашхабаде, Туркменбаши и других городах собираются по 500 человек. Люди стоят вплотную друг к другу, кучкуются небольшими группами, толпятся около тех, кто ведет список очередников, пишет turkmen.news.



Корреспондент turkmen.news проверил работу нескольких банкоматов в Ашхабаде. В 6 часов утра он смог записаться 124-м в туркмено-турецком банке. Десятки горожан дежурили там всю ночь. На Текинском базаре ситуация оказалась чуть лучше, но деньги закончились спустя 20-30 минут после пополнения, после чего очередники двинулись к банкоматам на Русском базаре. Во дворе банка «Туркменистан» также сотни людей.

«Никаких мер по организации дистанцирования людей нет, — сообщил корреспондент. – Подобные места – источник номер 1 заражения коронавирусом, который у нас называют пневмонией».

В городе Туркменбаши перед терминалами банка «Туркменбаши», по проспекту Махтумкули, источник turkmen.news записался глубоким вечером в очередь 476-м.

«Не понимаю, на что надеялись те, кто пришел сотым или даже пятидесятым, – написал источник в редакцию. – Подобные списки составляются ежедневно».

В июльскую жару не каждый здоровый человек способен выстоять часы перед банкоматами, а о больных или пожилых и речи нет. В Балканском велаяте безработные молодые люди придумали бизнес: за 30-40 манатов (менее $2) в Балканабаде и Туркменбаши они снимут вашу пенсию или детское пособие и доставят деньги на дом. Многие пенсионеры с радостью пользуются их услугами, потому что отстоять такую очередь нереально.

Источник в Туркменбаши сообщил и о схожем бизнесе местных полицейских, которые пользуются банкоматами в своем управлении, эти терминалы работники банка пополняют ежедневно и по нескольку раз. Полицейские, однако, работают по-крупному – снимают деньги для людей, у которых на счету не одна тысяча манатов. Например, сумму в 8 тысяч (около $330) они приносят через 10 дней, за свои услуги берут 300 манатов ($12).

Оплатить картой по-прежнему возможно далеко не везде. Сейчас увеличились очереди в аптеках – люди пытаются запастись масками, противовирусными препаратами и оксолиновой мазью, но ни в аптеке «Алтын Чач» (пр-т Атамурада Ниязова), ни в медцентре «Диамед» карты не принимают. На базарах оплатить картой можно лишь в государственных торговых палатках, но и то через раз, терминалы зачастую не работают даже в супермаркетах, например, в «Шекер-маркете».

Подобные проблемы способствуют распространению коронавируса, которого официально в Туркменистане (пока) нет, считают местные наблюдатели.