Туркменистан закупит в России противовирусные препараты
- Туркменистан, общество
- 15:33, 09 июля 2020
- Просмотров: 190
CentralAsia (TM) - Главное аптечное объединение Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана закупит в России «в необходимых объемах» антивирусные препараты.
Соответствующее постановление 8 июля подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.
В апреле сообщалось, что российское предприятие «Медсинтез» поставило в Туркменистан большую партию препарата «Триазавирин», который на данный момент проходит клинические исследования на лечение коронавируса в Китае.
В Туркменистане вводят новые меры профилактики распространения COVID-19, но власти по-прежнему отрицают наличие коронавируса. Независимые СМИ фиксируют смерти от пневмонии.