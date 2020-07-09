Туркменистан закупит в России противовирусные препараты

CentralAsia (TM) - Главное аптечное объединение Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана закупит в России «в необходимых объемах» антивирусные препараты.

Соответствующее постановление 8 июля подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.

В апреле сообщалось, что российское предприятие «Медсинтез» поставило в Туркменистан большую партию препарата «Триазавирин», который на данный момент проходит клинические исследования на лечение коронавируса в Китае.

В Туркменистане вводят новые меры профилактики распространения COVID-19, но власти по-прежнему отрицают наличие коронавируса. Независимые СМИ фиксируют смерти от пневмонии.