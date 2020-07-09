В Москве со следующей недели отменяют масочный режим

Иллюстрационное фото

CentralAsia (CA) - В Москве с 13 июля отменяют режим обязательного ношения защитных масок на улицах. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин.

Также с 13 июля в городе снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.

А кинотеатры начинают работу с 1 августа.

13 июля



1. Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений.

Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.



Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.



В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября.



2. Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.



Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.



3. Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.



4. Снимаются все ограничения в сферепредпринимательства, пердоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.



Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы.



5. При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен.



Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.



Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.



1 августа



1. Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%.



2. Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.



3. И, наконец, возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.



Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.



Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад, говорится в сообщении Собянина.