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  9 июля 2020
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В Ташкенте заработает новый Call-центр для больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В рамках карантинных мер, внедрённых в Узбекистане, администрацией города Ташкента запускается Call-центр для информирования больных коронавирусом и изучения их состояния.

Call-центр призван оказывать оперативную и точную поддержку медицинской информацией и осуществлять доставку сведений и обмен данными с лицами, которые в настоящее время лечатся от COVID-19 в домашних и клинических условиях и/или взяты на домашний карантин, а также с их близкими и членами семьи.

«Просим тех, кто чувствует у себя недомогания иного рода либо только подозревает у себя заболевание коронавирусной инфекцией, обращаться по короткому номеру 1003, в медицинские учреждения и семейную поликлинику по месту жительства«, — говорится в сообщении пресс-службы столичной администрации.

В организуемый Call-центр можно обратиться по короткому номеру 1105 с 9:00 часов 10 июля до 1 августа.

Сообщается, что Call-центр будет работать без выходных, 24 часа в сутки.

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