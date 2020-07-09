Видео — В Казахстане чиновник прыгнул в реку, пытаясь скрыться от правоохранителей

- Казахстан, происшествия
- 17:10, 09 июля 2020
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CentralAsia (KZ) - Руководитель аппарата акима города Текели в Казахстане пытался скрыться от правоохранителей, прыгнув в реку, он подозревается в получении взятки. Об этом во время брифинга сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства по противодействию коррупции Казахстана Кайсар Баржаксынов.
Досудебное расследование в отношении чиновника начато Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с департаментом КНБ региона.
Чиновник подозревается в получении взятки в сумме 1,5 млн. тенге.
При изобличении, руководитель аппарата акима города Текели хотел скрыться с места происшествия, прыгнув в реку и попытавшись переплыть ее. При этом его чуть не унесло течением реки.
Однако, сотрудниками Антикоррупционной службы он всё же был задержан.
Видео: zakon.kz