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  9 июля 2020
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Видео — В Казахстане чиновник прыгнул в реку, пытаясь скрыться от правоохранителей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Руководитель аппарата акима города Текели в Казахстане пытался скрыться от правоохранителей, прыгнув в реку, он подозревается в получении взятки. Об этом во время брифинга сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства по противодействию коррупции Казахстана Кайсар Баржаксынов.

Досудебное расследование в отношении чиновника начато Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с департаментом КНБ региона.

Чиновник подозревается в получении взятки в сумме 1,5 млн. тенге.

При изобличении, руководитель аппарата акима города Текели хотел скрыться с места происшествия, прыгнув в реку и попытавшись переплыть ее. При этом его чуть не унесло течением реки.

Однако, сотрудниками Антикоррупционной службы он всё же был задержан.

Видео: zakon.kz

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