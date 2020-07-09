В Туркменистане от пневмонии скончался советник президента Ягшигельды Какаев, - СМИ

CentralAsia (TM) - По сообщению информированного источника turkmen.news, вечером 8 июля в Ашхабаде ушел из жизни Ягшигельды Какаев – советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам. По информации источника, политик скончался от пневмонии.

Другой источник turkmen.news также подтвердил, что слышал о смерти Я. Какаева.

Есть информация, что политик страдал сахарным диабетом.

Ягшигельды Какаев с 2008 по 2016 годы был директором Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, до апреля 2017 года был заместителем председателя кабинета министров по нефтегазовым вопросам. В декабре того же года был назначен советником Гурбангулы Бердымухамедова.