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  9 июля 2020
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В Туркменистане от пневмонии скончался советник президента Ягшигельды Какаев, - СМИ

CentralAsia (TM) -  По сообщению информированного источника turkmen.news, вечером 8 июля в Ашхабаде ушел из жизни Ягшигельды Какаев – советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам. По информации источника, политик скончался от пневмонии.

Другой источник turkmen.news также подтвердил, что слышал о смерти Я. Какаева.

Есть информация, что политик страдал сахарным диабетом.

Ягшигельды Какаев с 2008 по 2016 годы был директором Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, до апреля 2017 года был заместителем председателя кабинета министров по нефтегазовым вопросам. В декабре того же года был назначен советником Гурбангулы Бердымухамедова.

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