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  9 июля 2020
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В Южной Корее разыскивают мэра Сеула

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как дочь заявила о его исчезновении, сообщает РИА Новости.

Мэр был объявлен пропавшим без вести после того, как его дочь подала заявление в полицию около 17:17 (корейское время). Она сообщила, что ее отец ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен.

Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.

Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16:40, была отменена из-за «неизбежных обстоятельств».

Как сообщили в администрации, Пак Вон Сун в четверг не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

В последнее время Сеул переживает возникновение ряда локальных очагов коронавируса, которые даже называли второй волной COVID-19. Мэр города с самого начала эпидемии справлялся с повышенным объемом работы, а после распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в Сеуле даже проводил ежедневные брифинги. Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году.

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