В Узбекистане зафиксирована 48-я смерть от коронавируса

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зафиксирована 48-я смерть от коронавируса: 51-летний мужчина скончался сегодня в Ташкенте.

Как сообщил Минздрав, жителя Шайхантахурского района столицы 3-4 дня беспокоила одышка.

4 июля он был госпитализирован в Ташкентскую больницу скорой медицинской помощи, где был проверен на наличие COVID-19 и подтверждено наличие инфекции. Рентгенография грудной клетки выявила двустороннюю пневмонию.

В динамике лечения состояние больного ухудшилось, дыхательная недостаточность и одышка усилились. Затем он был переведен в отделение интенсивной терапии городской клинической больницы № 1. Пациент был инвалидом 2-ой группы, страдал эпилепсией.

Несмотря на процедуры реанимации, состояние пациента ухудшилось, и 9 июля он умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.