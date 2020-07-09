[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
49-я смерть: 28-летняя женщина умерла от коронавируса в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 28-летняя женщина скончалась 9 июля от коронавируса.

По данным Минздрава, жительница Джизакской области М.О. с 22 июня температурила и лечилась дома. После того, как состояние женщины ухудшилось, 4 июля она обратилась за медицинской помощью, у неё подтвердили наличие инфекции COVID-19. Был поставлен диагноз: двусторонняя бронхопневмония и острая дыхательная недостаточность.

Когда у пациентки появились симптомы острой дыхательной недостаточности, она была подключена к аппарату ИВЛ.

Однако, несмотря на меры реанимации, состояние молодой женщины резко ухудшилось, и 9 июля она скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Новости по теме:

print
  • Ученые предупредили об угрозе коронавируса для мозга
  • Узбекистан закупил 15 реанимобилей с биобоксами для больных COVID-19
  • В Туркменистане от пневмонии скончался советник президента Ягшигельды Какаев, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com