49-я смерть: 28-летняя женщина умерла от коронавируса в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 28-летняя женщина скончалась 9 июля от коронавируса.

По данным Минздрава, жительница Джизакской области М.О. с 22 июня температурила и лечилась дома. После того, как состояние женщины ухудшилось, 4 июля она обратилась за медицинской помощью, у неё подтвердили наличие инфекции COVID-19. Был поставлен диагноз: двусторонняя бронхопневмония и острая дыхательная недостаточность.

Когда у пациентки появились симптомы острой дыхательной недостаточности, она была подключена к аппарату ИВЛ.

Однако, несмотря на меры реанимации, состояние молодой женщины резко ухудшилось, и 9 июля она скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.