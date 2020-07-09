В Узбекистане выявили 188 новых случаев коронавируса. Всего 11447

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 9 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 11 447 (+ 188).

По данным Минздрава, 104 новых случая было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все, прибывшие из-за рубежа), 56 - в Ташкенте, 4 - в Самаркандской области, 24 - в Республике Каракалпакстан.

На данный момент в стране вылечено 7082 (+22) человека с коронавирусной инфекцией (62%), 4 316 пациентов проходят лечение.