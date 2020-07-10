Когда можно зараженного коронавирусом человека считать здоровым?

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CentralAsia (CA) - Спустя несколько месяцев пандемии взгляд научного сообщества на Covid-19 быстро меняется. Появляющиеся сообщения о том, что спустя месяцы после первичного диагноза тесты пациентов на коронавирус оказываются положительными или у них возникают симптомы, продолжают вызывать обеспокоенность, что люди, переболевшие Covid-19, заражаются повторно, пишет The Wall Street Journal.

Ученые сходятся во мнении, что люди, переболевшие Covid-19, приобретают иммунитет к вызывающему его вирусу. Чего они не знают, так это того, насколько долго сохраняется эта защита - на несколько месяцев, несколько лет или на всю жизнь. Длительность иммунитета зависит от возбудителя, такие вирусы, как вирус гриппа, могут мутировать так быстро, что защитные антитела могут не распознавать их во время повторного заражения. Новый коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Это дает исследователям надежду, что естественный иммунитет или вакцина обеспечат более длительную защиту. Как полагают ученые, если человек заболеет снова вторая инфекция может протекать в более легкой форме.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что антитела у человека появляются в течение одной-трех недель после заражения. Исследование, в котором участвовали 34 пациента в Китае, показало, что у двух пациентов, которым было по 80 лет выработались антитела в течение 3 дней после появления симптомов. У остальных они образовались через 2 недели после появления симптомов.

В этом месяце группа китайских исследователей сообщила, что они заразили 6 макак-резус, позволили им выздороветь, а затем повторно заразили 4 из них через 28 дней после первой инфекции. Ни одна из них не заболела снова, что указывает, что их иммунная система защитила их от второй инфекции.

В Южной Корее примерно у 450 человек тест на коронавирус снова оказался положительным после того, как они выздоровели. Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний провели повторную проверку более половины этих людей и не обнаружили никаких свидетельств циркуляции живого вируса.

Согласно исследованию, фрагменты вирусов могут циркулировать даже после того, как у человека не осталось симптомов. Это не значит, что люди все еще больны или заразны.

Клиницисты имеют разные взгляды на то, что представляет собой выздоровление, потому что долгосрочных данных пока нет. Рекомендации варьируются в разных странах мира. Например, в США инфицированные люди считаются выздоровевшими, если они дважды получили отрицательный результат на новый коронавирус, причем тесты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, проводятся с интервалом не менее 24 часов.

Или у пациентов должно быть отсутствие повышенной температуры в течение 3 дней подряд и улучшение других симптомов, в том числе уменьшение кашля и одышки. С момента первого появления симптомов должно пройти не менее 10 дней. Но некоторые переболевшие, получившие отрицательный тест на вирус, сообщают, что некоторые симптомы, такие как потеря вкуса и запаха, могут сохраняться в течение нескольких месяцев после исчезновения других симптомов.