Специалисты рассказали о простых изменениях в питании, которые снижают риск диабета 2 типа

CentralAsia (CA) - Если употреблять каждый день эквивалент 2 бананов, 4 соцветий брокколи, порции клубники и большой горсти помидоров черри, то риск развития диабета 2 типа может снизится вдвое, пишет британское издание The Telegraph.

Так, специалисты сравнили уровень витамина С в крови 9754 пациентов с диабетом 2 типа с показателями другой группы, в которой были 13662 человека, не имеющих этого заболевания. Они также проверили уровень каротиноидов в крови — пигментов растений, которые придают некоторым фруктам и овощам их яркий цвет.

Затем добровольцев разделили на пять групп в зависимости от уровня их биомаркеров в крови. Группа с самыми низкими показателями обычно потребляла 274 граммов фруктов и овощей в день, а группа с самыми высокими показателями - около 508 граммов. А те, которые ежедневно съедают эквивалент 2 бананов, 4 соцветий брокколи, 7 ягод клубники и 10 помидоров черри, у них риск диабета снижался на 50% по сравнению с теми, кто потреблял фруктов и овощей меньше всего.

Международное исследование, опубликованное в The British Medical Journal охватило 8 европейских стран, включая Великобританию, а возраст участников варьировался от 20 до 79 лет.

«Хотя выгода употребления фруктов и овощей на протяжении десятилетий пропагандировалась в месседже «пять штук в день», в прошлом существовала неопределенность относительно их роли в профилактике диабета 2 типа. Наше исследование с использованием объективных маркеров крови потребления фруктов или овощей показывает, что даже небольшое увеличение количества фруктов и овощей в рационе может помочь снизить риск развития диабета 2 типа», - говорит профессор Нита Форухи, один из авторов исследования.

Диабет 2 типа может привести к слепоте, сердечным заболеваниям и почечной недостаточности, но в значительной степени это можно предотвратить, а двое из трех страдающих диабетом имеют лишний вес или страдают ожирением. Диабет 2 типа развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или организм не может эффективно использовать этот регулирующий уровень глюкозы гормон.

Ученые считают, что богатые клетчаткой овощи могут снизить шансы на развитие заболевания, потому что они помогают замедлить всасывание сахаров в кровоток, способствуя пищеварению и усиливая чувство сытости после еды".

Согласно исследованию университета Копенгагена, увеличение веса является самым большим риском развития диабета 2 типа, повышая шансы на возникновение этого заболевания в 6 раз.