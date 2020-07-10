Рекордное число заражённых коронавирусом за сутки выявлено в Узбекистане - 472

CentralAsia (UZ) - За день в Узбекистане зафиксировано 472 новых случаев заражения и 6 случаев смерти. Общее число выявленных в республике случаев коронавируса достигло 11564 человек, сообщил Минздрав.

По состоянию на 23:30 9 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 11564 (+117). Число выздоровевших достигло 7287 человек.

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев 275 зарегистрировано среди тех, кто находится в карантинных центрах. 190 случаев выявлены среди населения. Еще 7 зараженных обнаружили среди водителей дальнего следования.

В данное время в инфекционных больницах республики проходят лечение 4226 пациентов, 42 из которых находятся в тяжелом состоянии, 10 — в критическом.