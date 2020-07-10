На утро 10 июля в Казахстане выявили 1726 новых случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 936 без клинических проявлений. Об этом 10 июля сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 336 / 229;

- город Алматы - 217 / 73;

- город Нур-Султан - 180 / 89;

- Восточно-Казахстанская область - 121 / 52;

- Костанайская область - 121 / 78;

- Карагандинская область - 120 / 68;

- Алматинская область - 108 / 68;

- Западно-Казахстанская область - 99 / 39;

- Кызылординская область - 63 / 30;

- Мангистауская область - 52 / 51;

- Павлодарская область - 52 / 15;

- Северо-Казахстанская область - 50 / 19;

- Актюбинская область - 49 / 27;

- город Шымкент - 49 / 22;

- Жамбылская область - 48 / 38;

- Акмолинская область - 34 / 27;

- Туркестанская область - 27 / 11.

Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 54 747 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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