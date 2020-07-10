На утро 10 июля в Казахстане выявили 1726 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 936 без клинических проявлений. Об этом 10 июля сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 336 / 229;
- город Алматы - 217 / 73;
- город Нур-Султан - 180 / 89;
- Восточно-Казахстанская область - 121 / 52;
- Костанайская область - 121 / 78;
- Карагандинская область - 120 / 68;
- Алматинская область - 108 / 68;
- Западно-Казахстанская область - 99 / 39;
- Кызылординская область - 63 / 30;
- Мангистауская область - 52 / 51;
- Павлодарская область - 52 / 15;
- Северо-Казахстанская область - 50 / 19;
- Актюбинская область - 49 / 27;
- город Шымкент - 49 / 22;
- Жамбылская область - 48 / 38;
- Акмолинская область - 34 / 27;
- Туркестанская область - 27 / 11.
Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 54 747 заболевших.