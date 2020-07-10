Узбекистан пропустил около двух тысяч трудовых мигрантов, застрявших на границе с Казахстаном

CentralAsia (UZ) - Около двух тысяч узбекских мигрантов, которые из-за закрытия границы в связи с пандемией с прошлой недели находились у пограничного поста «Жибек Жолы» в Сарыагашском районе Туркестанской области Казахстана в надежде вернуться на родину, в ночь на 9 июля пересекли границу. Об этом 9 июля СМИ сообщил глава Сарыагашского района РК Мухит Отаршиев.

Ранее власти региона сообщили, что число мигрантов у поста «Жибек Жолы» достигло трех тысяч. На прошлой неделе сообщалось, что у поста находятся граждане Узбекистана и Таджикистана, значительная их часть – работающие в Казахстане мигранты, которые из-за закрытия границы не могли добраться до дома. Узбекистан, который еще в марте закрыл границу из-за распространения коронавируса, ввиду отсутствия мест в карантинном центре, куда на 14 дней помещают всех прибывающих, не пропускал прибывших.

Мухит Отаршиев сказал, что к вечеру 8 июля на автовокзале вблизи пограничного поста скопилось около 3 400 мигрантов. Ночью около двух тысяч из них пересекли границу в направлении Узбекистана. Кроме того, перейти границу разрешили еще 500 гражданам, сообщил аким района.

– Эти 500 человек уже начали пропускать. Посольство Узбекистана в Казахстане пообещало, что до вечера на родину вернутся все находящиеся в этом месте граждане страны. В настоящее время на территории автовокзала остаются более 900 человек. Узбекские мигранты продолжают прибывать к границе, – сказал Отаршиев.

В посольстве Таджикистана в Казахстане рассказали, что у пограничного поста «Жибек Жолы» остается «около 50» граждан Таджикистана.

Узбекистан закрыл границы из-за пандемии коронавируса в конце марта и не позволял гражданам соседних стран пересекать его территорию. В результате​ сотни таджикистанцев в течение нескольких недель были вынуждены проживать рядом с границей в ожидании возможности транзитом через Узбекистан добраться до родины. По данным посольства, в начале прошлого месяца около 700 граждан Таджикистана пересекли данный пограничный пост и отправились на родину транзитом через Узбекистан.