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  10 июля 2020
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Минздрав Казахстана прокомментировал сообщения о случаях неизвестной пневмонии в стране

CentralAsia (KZ) -  В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Казахстана официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что ВОЗ ввела в Международную классификацию болезней – МКБ 10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирован клинически или эпидемиологически, например симптом «матового стекла» пораженных легких, но лабораторно не подтверждён.

Казахстан, в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространённости коронавирусной инфекции.

9 июля на брифинге министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения, в том числе согласно классификации МКБ-10 «вирусные пневмонии, неуточненной этиологии», говорится в заявлении.

Коронавирус в Казахстане
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