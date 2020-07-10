На юге Узбекистана врач во время встречи с депутатами заразил коронавирусом 30 человек

- Узбекистан, общество
- 9:33, 10 июля 2020
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- Обновлено: 9:37, 10 июля 2020
CentralAsia (UZ) - В Кашкадарье врач во время встречи с депутатами заразил коронавирусом 30 человек. Об этом в своем обращении к народу сообщил хоким области Зоир Мирзаев.
«Врач нарушив карантинные меры, гостил у своих родственников и принимал участие на встрече с депутатами 24 июня. В результате он заразил 30 человек», - заявил Мирзаев.
Глава области в своем обращении призвал граждан соблюдать карантинные меры. Мирзаев сообщил, что 10 июля всех детей, которые находятся на летних каникулах в лагерях, отправят домой.
Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, чайханы) будут закрыты, исключая услуг доставки еды.
Также строго запрещено продавать напитки на разлив, мороженое, семечки, табачные изделия (поштучно) и готовую еду.
Деятельность служб такси в Кашкадарье должна осуществляться при строгом соблюдении особых требований: наличие пленки, отделяющей водителя от пассажиров, ношение масок в салоне, не более двух пассажиров на заднем сидении, и только в пределах зарегистрированной территории.
«В противном случае в Кашкадарье будет полностью приостановлена деятельность такси до 1 августа», - заявил хоким области Зойир Мирзаев, обращаясь к кашкадарьинцам.
Ранее сообщалось о том, что в Кашкадарьинской области коронавирус был выявлен у 127 рабочих на строительстве завода «Uzbekistan GTL».