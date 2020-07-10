На юге Узбекистана врач во время встречи с депутатами заразил коронавирусом 30 человек

CentralAsia (UZ) - В Кашкадарье врач во время встречи с депутатами заразил коронавирусом 30 человек. Об этом в своем обращении к народу сообщил хоким области Зоир Мирзаев.

«Врач нарушив карантинные меры, гостил у своих родственников и принимал участие на встрече с депутатами 24 июня. В результате он заразил 30 человек», - заявил Мирзаев.

Глава области в своем обращении призвал граждан соблюдать карантинные меры. Мирзаев сообщил, что 10 июля всех детей, которые находятся на летних каникулах в лагерях, отправят домой.

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, чайханы) будут закрыты, исключая услуг доставки еды.

Также строго запрещено продавать напитки на разлив, мороженое, семечки, табачные изделия (поштучно) и готовую еду.

Деятельность служб такси в Кашкадарье должна осуществляться при строгом соблюдении особых требований: наличие пленки, отделяющей водителя от пассажиров, ношение масок в салоне, не более двух пассажиров на заднем сидении, и только в пределах зарегистрированной территории.

«В противном случае в Кашкадарье будет полностью приостановлена деятельность такси до 1 августа», - заявил хоким области Зойир Мирзаев, обращаясь к кашкадарьинцам.

Ранее сообщалось о том, что в Кашкадарьинской области коронавирус был выявлен у 127 рабочих на строительстве завода «Uzbekistan GTL».



