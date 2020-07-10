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  10 июля 2020
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Кандидата в президенты Южной Кореи, мэра Сеула нашли мертвым
Предыстория: В Южной Корее разыскивают мэра Сеула

CentralAsia (CA) -  Пропавший ранее мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом 9 июля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Ранее дочь Пак Вон Суна сообщала полиции, что отец оставил семье сообщение, выглядевшее как завещание. После этого он покинул дом. Его телефон был выключен, связаться с ним не удавалось.

Тело мэра обнаружили у горы Бугак на севере города. Полиция заявила, что политик, которому было 64 года, мог покончить с собой.

Пак Вонсун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. По данным Reuters, он является вероятным кандидатом в президенты на выборах 2022 года.

Как сообщает издание Korea Herald, за день до исчезновения мэра бывшая секретарша Вонсуна подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны мэра. Также она сообщила о том, что тот прикасался к ней.

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