За сутки в Китае выявили 4 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Китае за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 4 человека, все случаи завозные, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зарегистрировано три бессимптомных носителя вируса.

По состоянию на 10 июля в Китае коронавирус выявлен у 83 585 человек, из них вылечились 78 609 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 342 пациента.