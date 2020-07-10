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  10 июля 2020
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За сутки в Китае выявили 4 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Китае за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 4 человека, все случаи завозные, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зарегистрировано три бессимптомных носителя вируса.

По состоянию на 10 июля в Китае коронавирус выявлен у 83 585 человек, из них вылечились 78 609 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 342 пациента.

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