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  10 июля 2020
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В Казахстане за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 538 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 538 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 112;

- Актюбинская область - 92;

- Карагандинская область - 81;

- город Нур-Султан - 70;

- Западно-Казахстанская область - 45;

- Кызылординская область - 24;

- Туркестанская область - 22;

- Алматинская область - 20;

- город Шымкент - 17;

- Костанайская область - 17;

- Восточно-Казахстанская область - 16;

- Мангистауская область - 10;

- Павлодарская область - 10;

- Акмолинская область - 2.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане число выздоровевших от коронавируса достигло 31 815.

Коронавирус в Казахстане
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