В Казахстане за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 538 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 538 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 112;
- Актюбинская область - 92;
- Карагандинская область - 81;
- город Нур-Султан - 70;
- Западно-Казахстанская область - 45;
- Кызылординская область - 24;
- Туркестанская область - 22;
- Алматинская область - 20;
- город Шымкент - 17;
- Костанайская область - 17;
- Восточно-Казахстанская область - 16;
- Мангистауская область - 10;
- Павлодарская область - 10;
- Акмолинская область - 2.
Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане число выздоровевших от коронавируса достигло 31 815.
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