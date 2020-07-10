В карантинной зоне Узбекистана обитатели устроили протест, требуя выпустить их (видео)

CentralAsia (UZ) - В карантинной зоне «Уртасарай», расположенной в Уртачирчикском районе Ташкентской области, 8-9 июля произошел бунт.

На видеозаписях, распространившихся в соцсетях, видно, как попавшие под принудительный карантин люди пытаются открыть запертые на замок железные ворота, и забравшись на крыши контейнеров, кричат, требуя выпустить их на волю. В разговоре с нашим журналистом содержащиеся в карантинном лагере сказали, что причиной бунта стало то, что некоторые из них находятся в контейнерном лагере 30 дней, но, несмотря на окончание срока принудительного карантина, их не отпускают домой и не объясняют причины.

На этой видеозаписи некоторые женщины, говорят, что были доставлены в карантинную зону 20 июня. По их словам, последние сутки их не кормили, в результате чего они и их маленькие дети остались голодными.

«Когда нас выпустят отсюда, кто даст нам точный ответ?!», – кричит на видеозаписи одна из женщин, добавляя, что железные ворота заперты на замок и на их зов никто с той стороны не отвечает.

«Вчера у многих карантинный срок должен был закончиться, эти люди должны были поехать домой. С утра они собрали свое белье, готовились к выписке. Однако домой отпустили только 270 человек, остальным сказали, что срок их выписки пока неизвестен. Сейчас здесь находятся 1000 человек. Вчера мы спали на чемоданах, на матрасах без белья. Сегодня люди собрались и начали просить медперсонал отпустить их домой. Однако в ответ медики заявили нам: «Мы должны получить список, результаты последних анализов еще не пришли, мы даже не знаем, когда их получим». Сейчас в карантинной зоне «Уртасарай»​ находятся люди, которых привезли сюда 30-33 день назад. Некоторые живут здесь с маленькими детьми, у некоторых дети остались дома», – говорит на видеозаписи мужчина, комментируя ситуацию в 23-м блоке карантинной зоны «Уртасарай»​.

Как сообщили узбекистанцы, содержащиеся в карантинной зоне «Уртасарай», 9 июля только в одном 23-м блоке коронавирусная инфекция была выявлена у 35 человек. По их словам, всех зараженных увезли в Институт вирусологии в Ташкенте.

– А это значит, то нас могут оставить здесь еще на 14 дней. В карантинной зоне «Уртасарай» творится настоящий хаос. Никто не знает, когда и откуда придут анализы, взятые на наличие коронавируса. Иногда анализы приходят с 5-7-дневным опозданием. Организация, которая занимается проведением анализов на COVID-19, говорит, что либо результаты утеряны, либо перепутаны. Потом у людей снова берут анализы, обещая отправить их в другую медорганизацию, – сказал собеседник, который в течение 15 дней содержится в карантинной зоне «Уртасарай».

Комментируя интернет-изданию Kun.uz инцидент, произошедший в карантинной зоне «Уртасарай», заместитель министра здравоохранения Узбекистана Улугбек Сабиров сказал следующее: ​

«В одном помещении содержится по четыре человека, и если у одного из них выявляется вирус, то его незамедлительно переводят в другой место. Естественно, что в данной ситуации карантинный срок оставшихся трех человек приходится продлевать. Это делается для того, чтобы удостовериться, что эти люди действительно не заразились коронавирусом. Однако у людей не хватает терпения. Им не нравится, что срок принудительного карантина приходится продлевать. Поэтому некоторые устраивают бунт, заявляя, что их удерживают в карантинной зоне дольше, чем других».

В Узбекистане случаев коронавируса 9 июля увеличилось на рекордные 472 и достигло 11564. За день сообщено о 6 случаях смерти. Самой молодой жертве COVID-19 было 28 лет.