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  10 июля 2020
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Житель штата Мэриленд может стать первым человеком, успешно вакцинированным против Covid-19

CentralAsia (CA) -  Житель штата Мэриленд Дэвид Рейч считает, что он может быть одним из первых, кто будет успешно вакцинирован против коронавируса, после участия в тестах, которые показали многообещающие результаты в производстве антител, пишет New York Post.

Дэвид Рейч, аспирант, изучающий иммунологию, был первым человеком, которому сделали вакцинацию в ходе исследования в Университете Мэриленда в мае.

В настоящее время результаты показывают, что вакцина работает, стимулируя рост антител.

Рэйч не уверен, получил ли он настоящую вакцину или физиологический раствор плацебо, но после небольшой реакции организма от второй дозы он убежден, что является одним из немногих людей в мире, вакцинированных против COVID-19.

Он должен пройти тестирование в октябре, чтобы определить, обладает ли он иммунитетом против вируса.

Если испытание окажется успешным, фармацевтическая компания до конца года произведет 100 миллионов доз.

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