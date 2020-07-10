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  10 июля 2020
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В Центральной Азии растет число заболеваемости коронавирусом
// АКИpress

CentralAsia (KG) -  В странах Центральной Азии замечен рост заболеваемости коронавирусом. В Кыргызстане уже третью неделю подряд каждый день фиксируется большое количество инфицированных — от 200 до 500 человек, за последние сутки — 511.

Заведующий отделением реанимации Центра скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов говорит, что самый сложный период с начала пандемии происходит сейчас, в последнюю неделю-две, когда резко возросло количество заболевших, когда возросло количество внебольничных пневмоний, даже у пациентов, у которых отрицательный ПЦР-результат на Covid-19, пишет Euronews.

В Казахстане 8 июля был зарегистрирован антирекорд — 1962 новых случая заражения коронавирусом, включая бессимптомные, что на 586 больше, чем днем ранее.

В стране для борьбы с инфекцией не хватает медицинских работников. Также, как в Кыргызстане.

Коронавирус в Кыргызстане
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