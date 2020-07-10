Житель Душанбе, надругавшийся над трехлетней девочкой, получил пожизненный срок

- Таджикистан, происшествия
- 10:45, 10 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - Суд Душанбе озвучил приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании трехлетней девочки. Ранее Ю.Зиёева признали виновным, не раскрыв подробностей дела прессе, сообщили местные СМИ.
По части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Таджикистана ("Оставление в опасности") обвиняемый был приговорен к исправительным работам на срок 2 года.
По пункту "а" части 4 статьи 139 ("Насильственные действия сексуального характера") УК республики - к 20 годам тюрьмы.
По основному эпизоду - пункт "а" части 3 статьи 138 ("Изнасилование несовершеннолетней") гражданина Таджикистана Ю.Зиёева приговорили к пожизненному заключению.
Насильник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.
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