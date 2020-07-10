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  10 июля 2020
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Житель Душанбе, надругавшийся над трехлетней девочкой, получил пожизненный срок

CentralAsia (TJ) -  Суд Душанбе озвучил приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании трехлетней девочки. Ранее Ю.Зиёева признали виновным, не раскрыв подробностей дела прессе, сообщили местные СМИ.

По части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Таджикистана ("Оставление в опасности") обвиняемый был приговорен к исправительным работам на срок 2 года.

По пункту "а" части 4 статьи 139 ("Насильственные действия сексуального характера") УК республики - к 20 годам тюрьмы.

По основному эпизоду - пункт "а" части 3 статьи 138 ("Изнасилование несовершеннолетней") гражданина Таджикистана Ю.Зиёева приговорили к пожизненному заключению.

Насильник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

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