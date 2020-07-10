Зафиксирована 51-ая смерть от коронавируса в Узбекистане

- Узбекистан, происшествия
- 10:53, 10 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зафиксирована 51 смерть от коронавируса, сообщает 10 июля Минздрав республики.
55-летний житель г. Зарафшан Навоийской области сдал анализы на COVID-19 6 июля, когда он был помещен в отделение интенсивной терапии больницы в Зарафшане.
У мужчины былы диагностированы COVID-19, двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени. Пациент также страдал от сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, ожирение.
Несмотря на реанимацию, состояние больного ухудшилось, и 10 июля он умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.