Глава ВОЗ заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
- Азия и мир, общество
- 11:45, 10 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В мире ситуация с коронавирусом ухудшается и многим странам пока не удалось взять ситуацию под контроль. Об этом на информационной панели стран-членов организации заявил Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус, пишет The Guardian.
По словам главы ВОЗ, за последние шесть недель в мире общее количество случаев удвоилось.
Глава ВОЗ отметил, что коронавирусная инфекция разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, а страны, которые приняли успешные меры, не имеют в своем распоряжении большие средства.
По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 10 июля в мире зарегистрировано 12 268 518 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 554 924.