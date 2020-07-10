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  10 июля 2020
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Глава ВОЗ заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

CentralAsia (CA) -  В мире ситуация с коронавирусом ухудшается и многим странам пока не удалось взять ситуацию под контроль. Об этом на информационной панели стран-членов организации заявил Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус, пишет The Guardian.

По словам главы ВОЗ, за последние шесть недель в мире общее количество случаев удвоилось.

Глава ВОЗ отметил, что коронавирусная инфекция разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, а страны, которые приняли успешные меры, не имеют в своем распоряжении большие средства.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 10 июля в мире зарегистрировано 12 268 518 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 554 924.

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