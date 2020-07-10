Цена акций на биржах Азии и Америки начали падать из-за рекордных случаев COVID-19

CentralAsia (KG) - В пятницу акции на азиатских биржах и фьючерсы на американские акции упали из-за рекордов новых случаев коронавируса в нескольких штатах США. Это подстегнули опасения, что новый карантин может сорвать восстановление экономики, сообщает Reuters.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,76%. Австралийские акции упали на 0,42%, а японские акции снизились на 0,4%.

Акции в Китае упали на 0,72%, это первое снижение более чем за неделю.

В четверг в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано более 60 500 новых случаев заражения Covid-19. Это новый рекорд с начала эпидемии в стране.

Статистика показала, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до почти четырехмесячного минимума на прошлой неделе. Но инвесторы сохраняют осторожность, так как в отчете также говорится, что 32,9 миллиона человек собирают чеки по безработице в третью неделю июня, поддерживая ожидания того, что рынку труда потребуются годы, чтобы оправиться от пандемии Covid-19.

В четверг индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,39%, S & P 500 упал на 0,56%, но высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,53% до своего пятого рекордного максимума за шесть дней.

Акции материкового Китая упали в пятницу впервые с 29 июня. В четверг акции выросли до самого высокого уровня с 2015 года, чему способствовал энтузиазм розничных инвесторов и политическая поддержка, даже несмотря на то, что регуляторы подавили маржинальное финансирование и государственные СМИ предупреждали о рыночных рисках.

Австралийский и новозеландский доллары, которые часто торгуются в качестве ликвидного индикатора риска из-за их тесных связей с экономикой Китая, оба упали против американского доллара.

Австралийский доллар также упал, потому что власти ввели карантин и пограничные ограничения, чтобы сдержать внезапное увеличение случаев коронавируса.

Нефть в США подешевела на 0,23% до 39,53 долл. За баррель, а нефть марки Brent упала на 0,02% до 42,34 долларов за баррель из-за опасений по поводу долгосрочного снижения мирового спроса на энергоносители.

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения