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  10 июля 2020
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Американский инфекционист заявил, что мир находится только в начале глобальной пандемии коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мы находимся лишь в начале глобальной пандемии, которая, весьма вероятно, еще усугубится, прежде чем обстановка начнет стабилизироваться, заявил газете Corriere della Sera американский инфекционист Энтони Фаучи.

Он считает, что все страны незамедлительно должны принять меры по сдерживанию распространения коронавируса, что стабилизировать ситуацию. Он также добавил, что США на данный момент не контролируют эпидемию.

Фаучи отметил, что на данный момент крупные вспышки вируса отмечаются в Бразилии, Южной Африке и в Азии.

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