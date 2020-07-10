В Алматинской области скончались замакима и главный санврач

CentralAsia (KZ) - Заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров скончался от пневмонии, передает 24.kz.
Серикжан Бескемпиров родился в 1960 году в Уштобе Талдыкорганской области. На должность заместителя акима Алматинской области он был назначен в 2012 году.
Также умер главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Слова соболезнования высказал аким Алматинской области Амандык Баталов в своем Facebook. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Баймухамбетова Кайрата Кажымановича. Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией. Иманды болсын», - написал Амандык Баталов.
Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году в селе Сарулен Восточно-Казахстанской области.