В Алматинской области скончались замакима и главный санврач

CentralAsia (KZ) - Заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров скончался от пневмонии, передает 24.kz.

Серикжан Бескемпиров родился в 1960 году в Уштобе Талдыкорганской области. На должность заместителя акима Алматинской области он был назначен в 2012 году.

Также умер главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Слова соболезнования высказал аким Алматинской области Амандык Баталов в своем Facebook. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Баймухамбетова Кайрата Кажымановича. Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией. Иманды болсын», - написал Амандык Баталов.

Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году в селе Сарулен Восточно-Казахстанской области.

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