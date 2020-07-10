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  10 июля 2020
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С начала года экономика Казахстана упала на 1,8%

CentralAsia (KZ) -  С начала 2020 года экономика Казахстана снизилась на 1,8%. Об этом сегодня во время заседания правительства заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, в связи с пандемией коронавируса сфера услуг в стране упала на 5,6%.

«Мы приняли очень важные меры для поддержки населения и бизнеса. По моему поручению принят комплексный план по восстановлению экономического роста», - сказал Токаев.

На заседании рассматриваются вопросы связанные с мероприятиями, которые принимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также подводтся итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие этого года.

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