Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.

Об этом заявили представившие документы глава подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса США демократ Стивен Линч и конгрессмен-республиканец Марк Грин.

Данные о возможном воздействии ядов предоставило Министерство обороны США в марте 2020 года. Депутаты США потребовали рассекретить данные сведения, чтобы обеспечить лечение проходившим в Узбекистане службу американским военным, передает ТАСС.

Авиабаза под узбекским городом Карши использовалась для поддержки военных операций против террористов в Афганистане. Установлено, что почва на авиабазе пропиталась авиационным топливом, испарения которого имели "неблагоприятные последствия для здоровья человека" при вдыхании. Также солдаты США могли пострадать от воздействия радиации.

В ходе расследования конгрессменов офицер ВВС США заявил: "Не было брифингов о воздействии ядовитых веществ, не давались рекомендации о применении защитных средствдля военнослужащих".