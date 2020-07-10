В столице Японии выявили рекордное число новых заражений коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Токио сегодня зарегистрировано 243 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордом, сообщает РИА Новости.

Накануне был впервые превышен максимальный до сих пор уровень в 206 человек, отмеченный в апреле. В четверг в Токио положительную реакцию на новую коронавирусную инфекцию показали анализы 224 человек.



Власти связывают это со снятием ограничений на передвижения между префектурами, в результате чего возросло число гостей из других регионов, а также с возобновлением работы ночных кварталов, где специфика работы предполагает общение с клиентом без маски и без соблюдения социальной дистанции.