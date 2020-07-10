В Петербурге судят граждан Узбекистана за разбойные нападениях на таксистов

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CentralAsia (UZ) - В Петербурге компания уроженцев Узбекистана заказывала такси до пустырей, где обчищали карманы водителей и угоняли их автомобили.

В Красносельском районном суде Петербурга рассмотрят уголовное дело о разбое, совершенного в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, фигурантами дела стали четыре гражданина Узбекистана.

Следствие полагает, что минувшей зимой злоумышленники вызывали такси и в качестве пункта прибытия назначали безлюдные места в отдаленных районах города. Как только машина приезжала на заказанные пустыри, мигранты нападали на водителя с удавками или иными предметами, используемыми как оружие, и похищали имущество таксиста и его автомобиль. Разбойников поймали в январе 2020 года.