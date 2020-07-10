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  10 июля 2020
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Узбекистан с 13 июля приостанавливает внутренние авиарейсы и движение поездов

CentralAsia (UZ) -  Специальная республиканская комиссия Узбекистана приняла решение о приостановлении с понедельника, 13 июля, движения местных поездов и авиасообщения.

10 июля в Ташкенте состоялся брифинг с участием руководителя информационной службы Минтранса Навруза Ашурматова.

Как сообщил Ашурматов, по решению республиканской специальной комиссии с 10 июля в стране был введен ряд ограничительных мер.

Согласно решению:

  • Автобусное движение будет приостановлено с 10 июля;
  • С 13 июля местные поезда и рейсы также будут приостановлены;
  • Рейсы по репатриации наших граждан за границу осуществляются только в соответствии с графиком полетов, утвержденным Республиканской специальной комиссией в условиях усиленного карантинного режима;
  • Автобусные перевозки осуществляются от пограничных контрольно-пропускных пунктов для перевозки граждан в карантинные зоны.
  • Железные дороги и автобусы также используются для перевозки граждан, прошедших карантинный период, в больницы и места жительства для реабилитации.
  • Агентство санитарно-эпидемиологического надзора организует чартерные рейсы из стран, включенных в «желтую» и «зеленую» категории в соответствии с полученными заявками;
  • На маршрутных такси разрешено перевозить пассажиров на основании следующих специальных требований:
  • Сидение водителя в салоне автомобиля должно быть покрыто прозрачной пластиковой или специальной пленкой с места пассажира;
  • Водитель и пассажир должны носить медицинскую маску (запрещено перевозить пассажира без медицинской маски);
  • Только два пассажира должны быть доставлены на заднее сиденье транспортного средства;
  • Движение разрешено только на территории государственной регистрации транспортного средства (в пределах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента).

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