Узбекистан с 13 июля приостанавливает внутренние авиарейсы и движение поездов

CentralAsia (UZ) - Специальная республиканская комиссия Узбекистана приняла решение о приостановлении с понедельника, 13 июля, движения местных поездов и авиасообщения.

10 июля в Ташкенте состоялся брифинг с участием руководителя информационной службы Минтранса Навруза Ашурматова.

Как сообщил Ашурматов, по решению республиканской специальной комиссии с 10 июля в стране был введен ряд ограничительных мер.

Согласно решению:

Автобусное движение будет приостановлено с 10 июля;

С 13 июля местные поезда и рейсы также будут приостановлены;

Рейсы по репатриации наших граждан за границу осуществляются только в соответствии с графиком полетов, утвержденным Республиканской специальной комиссией в условиях усиленного карантинного режима;

Автобусные перевозки осуществляются от пограничных контрольно-пропускных пунктов для перевозки граждан в карантинные зоны.

Железные дороги и автобусы также используются для перевозки граждан, прошедших карантинный период, в больницы и места жительства для реабилитации.

Агентство санитарно-эпидемиологического надзора организует чартерные рейсы из стран, включенных в «желтую» и «зеленую» категории в соответствии с полученными заявками;

На маршрутных такси разрешено перевозить пассажиров на основании следующих специальных требований:

Сидение водителя в салоне автомобиля должно быть покрыто прозрачной пластиковой или специальной пленкой с места пассажира;

Водитель и пассажир должны носить медицинскую маску (запрещено перевозить пассажира без медицинской маски);

Только два пассажира должны быть доставлены на заднее сиденье транспортного средства;