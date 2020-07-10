Узбекистан с 13 июля приостанавливает внутренние авиарейсы и движение поездов

- Узбекистан, общество
- 13:13, 10 июля 2020
- Просмотров: 2837
CentralAsia (UZ) - Специальная республиканская комиссия Узбекистана приняла решение о приостановлении с понедельника, 13 июля, движения местных поездов и авиасообщения.
10 июля в Ташкенте состоялся брифинг с участием руководителя информационной службы Минтранса Навруза Ашурматова.
Как сообщил Ашурматов, по решению республиканской специальной комиссии с 10 июля в стране был введен ряд ограничительных мер.
Согласно решению:
- Автобусное движение будет приостановлено с 10 июля;
- С 13 июля местные поезда и рейсы также будут приостановлены;
- Рейсы по репатриации наших граждан за границу осуществляются только в соответствии с графиком полетов, утвержденным Республиканской специальной комиссией в условиях усиленного карантинного режима;
- Автобусные перевозки осуществляются от пограничных контрольно-пропускных пунктов для перевозки граждан в карантинные зоны.
- Железные дороги и автобусы также используются для перевозки граждан, прошедших карантинный период, в больницы и места жительства для реабилитации.
- Агентство санитарно-эпидемиологического надзора организует чартерные рейсы из стран, включенных в «желтую» и «зеленую» категории в соответствии с полученными заявками;
- На маршрутных такси разрешено перевозить пассажиров на основании следующих специальных требований:
- Сидение водителя в салоне автомобиля должно быть покрыто прозрачной пластиковой или специальной пленкой с места пассажира;
- Водитель и пассажир должны носить медицинскую маску (запрещено перевозить пассажира без медицинской маски);
- Только два пассажира должны быть доставлены на заднее сиденье транспортного средства;
- Движение разрешено только на территории государственной регистрации транспортного средства (в пределах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента).