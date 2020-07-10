В США очередной ежесуточный рекорд – более 65 тыс. человек заболели COVID-19

CentralAsia (KG) - В США за сутки коронавирусом заразились 65,6 тыс. человек, передает Франс-пресс со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии.

В прошлый раз рекорд регистрировался 7 июля — тогда COVID-19 заразились 60,2 тыс. человек. Всего в США зафиксировано 3,1 млн заражений и 133 тыс. случаев смерти.

Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что больницы наиболее пострадавших штатов юга и запада страны уже не справляются с наплывом заболевших.

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