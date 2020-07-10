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  10 июля 2020
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В России за прошедшие сутки выявили свыше 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано 6635 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1673 (25,2%). Таким образом, в стране на данный момент нарастающим итогом выявлено 713 936 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 22,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 308 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 278 410 человек.


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