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  10 июля 2020
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Заочное обучение в Узбекистане полностью станет дистанционным, – Минвуз

CentralAsia (UZ) -  Заочное обучение в высших образовательных учреждениях Узбекистана полностью переведут в дистанционную форму. Об этом 9 июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций заявил министр высшего и среднего специального образования Иномжон Мажидов.

«Заочное обучение на 100% станет дистанционным. Согласно планам, вечернее обучение, независимо от сложившейся ситуации, будет осуществляться дистанционно на 50%. Решение по поводу дневного обучения будет принято исходя из условий карантина», – сказал глава Минвуза.

На брифинге также стало известно, что сроки подачи документов и регистрации абитуриентов остались без изменений. Прием документов в государственные вузы будет продолжаться до объявленной ранее даты – 20 июля.

Министр не исключил, что занятия первокурсников могут начаться в октябре, при этом занятия студентов старших курсов могут начаться раньше. Решение об этом примет Специальная республиканская комиссия в зависимости от складывающейся ситуации.

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