Число жертв коронавируса в России превысило 11 тысяч человек

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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавируса скончались 174 человека, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей зарегистрировано в Москве – 28 и Санкт-Петербурге – 21.

Общее количество умерших от коронавируса достигло 11 017. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 713 936 человек, из них выздоровели 489 068 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 278 410 человек.