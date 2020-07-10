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  10 июля 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 11 тысяч человек
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавируса скончались 174 человека, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей зарегистрировано в Москве – 28 и Санкт-Петербурге – 21.

Общее количество умерших от коронавируса достигло 11 017. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 713 936 человек, из них выздоровели 489 068 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 278 410 человек.

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