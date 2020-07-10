Больницы Туркменабата работают круглосуточно из-за визита миссии ВОЗ, - СМИ

CentralAsia (TM) - Медучреждения Туркменабата переведены на круглосуточный режим работы без выходных в связи с визитом в Туркменистан экспертов миссии ВОЗ, сообщают«Хроники Туркменистана».

В больницы вернули врачей, медсестер и санитарок ранее уволенных из-за сокращения штата и наняли дополнительных работников.

Медперсоналу предписали надевать специальные костюмы для защиты от вирусов, в том числе резиновые перчатки до локтя. Чтобы одеть врачей и медсестер в каждом отделении закреплена санитарка.

Дополнительных санитарок наняли с оплатой 65 манатов (18,5 долларов США) за ставку.

Также к работе в медучреждениях привлечены студенты медицинского училища и других лицеев, владеющие иностранными языками. Последние должны продемонстрировать высокий уровень языковых знаний местного медперсонала. Их оформили как практикантов.

Принято решение в каждом отделении сократить количество проходящих лечение больных до 7-8 человек. Больных средней тяжести, поступивших из сельской местности, отправили из столицы велаята в этрапские медучреждения.

Бывшая туберкулезная больница, где организовано карантинное отделение, по периметру охраняется полицейскими патрулями.

Уже много лет не ремонтировавшиеся помещения Инфекционной больницы, строители из предприятия Obagurluşyk (Сельстрой) отштукатурили, побелили и покрасили за 72 часа беспрерывной работы.

Зараженных коронавирусом больных ни в одной из этих больниц сейчас нет, сообщает издание.

Старые матрасы и постельное белье из медучреждений города вывезли на территорию завода железобетонных изделий и сожгли.

В Ашхабадских медучреждениях медперсонал также снабдили новыми защитными костюмами. Больным запрещено покидать свое отделение. Тихий час продлен на два часа: с 14 до 19 часов.

Сообщается, что такой режим работы больниц и поликлиник сохранится до отъезда делегации ВОЗ из страны.

Радио «Азатлык» сообщает, что эксперты ВОЗ побывали в клиниках Туркменабата 8 июля, однако им были продемонстрированы только специально подготовленные к визиту больницы и отделения. В частности, члены делегации осмотрели многопрофильную клинику и инфекционную больницу города.

В многопрофильной клинике всех реанимационных больных на время посещения больницы представителями ВОЗ перевели в обычные палаты и вернули обратно только после того, как эксперты уехали, сообщил корреспондент «Азатлыка».