В Туркменистане женщина устроила сидячий протест на дороге

CentralAsia (TM) - Издание turkmen.news опубликовало короткий видеоролик из Туркменистана, в котором молодая женщина сидитна перекрестке двух дорог, отказываясь покидать проезжую часть. Что это было: попытка самоубийства, чтобы ее сбила машина, или такой протест, — неизвестно, но ясно одно: женщина в этот момент находится на грани отчаяния и безысходности.

«Что ты тут сидишь, тебе не стыдно? Иди к себе домой!», — говорит мужчина, вышедший из машины.

«Уже не стыдно! – сквозь слезы отвечает та. – Пусть проезжают [машины], а если собьют, то пусть сбивают».

Женщина обращается к нему по имени – Арслан, видимо, они знакомы. Мужчина требует, чтобы она отошла на обочину. Тут подходит полицейский в форме – женщина, по всей видимости, знает и его. Сотрудник полиции грубо поднимает ее за руку с земли.

«Тимур, я уже устала! – говорит она полицейскому. – Устала от всего, от жизни устала! Пусть сбивают меня, достало все!».

Женщина жалуется на безработицу, отсутствие жилья и денег.

«Идешь к ним [властям] просить работу – работы нет, просишь жильем обеспечить – нету… До каких пор можно ютиться по знакомым?! До каких пор можно воевать за один манат, за буханку хлеба?! Сколько можно бодаться с этой властью?!», – выкрикивает женщина.

Она говорит, что потеряла одного ребенка, а сейчас теряет второго – его рвет, у него температура, а у его матери нет ни копейки денег на лекарства. Женщина замужем, но ее супруг также безработный. Мужчины уверяют, мол, можно ведь найти работу в частных кафе, но женщина отвечает, что туда никто не берет.

Полицейский Тимур в это время вызывает кого-то по телефону, по всей видимости, наряд полиции. Женщина комментирует это: пусть едут, пусть посадят, хоть избавлюсь от всего. На этом ролик обрывается.

Туркменистан переживает беспрецедентный за все годы независимости экономический кризис, однако все макроэкономические показатели, которыми делятся министры и вице-премьеры на заседаниях правительства, доказывают обратное – рост экономики и благосостояния населения. Официально в стране кризиса нет, тем не менее в апреле в ряде регионов страны установили нормированный отпуск продуктов питания согласно прописке. На западе страны ввели продуктовые карточки с минимальными пайками ограниченного числа наименований продуктов по субсидированным ценам.

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса сделало невозможным выезд на заработки в Турцию – основное направление туркменских трудовых мигрантов. Для многих семей в Лебапе и Дашогузе присылаемые мигрантами деньги являются единственным источником дохода.

Средний размер пенсии в Туркменистане составляет около 400-450 манатов ($16-19), а детского пособия – 210 манатов (менее $9). Цены на базарах неподъемны для большинства населения. Например, мешок муки (50 кг) стоит 350-500 манатов ($14-21).