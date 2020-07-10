[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Токаев сказал о возможном роспуске правительства Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел расширенное заседание правительства.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы связанные с мероприятиями, которые принимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также подвели итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие этого года.

На заседании президент сделал замечание правительству и сказал, что если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится, встанет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе.

«Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос о дальнейшей работе правительства в этом составе», - сказал он.


Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин против коронавируса
  • Житель Душанбе, надругавшийся над трехлетней девочкой, получил пожизненный срок
  • 3750 граждан Узбекистана пересекли казахско-узбекскую границу, - МИД РУз


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com