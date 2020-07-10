Президент Токаев сказал о возможном роспуске правительства Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел расширенное заседание правительства.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы связанные с мероприятиями, которые принимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также подвели итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие этого года.

На заседании президент сделал замечание правительству и сказал, что если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится, встанет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе.

«Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос о дальнейшей работе правительства в этом составе», - сказал он.





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