3750 граждан Узбекистана пересекли казахско-узбекскую границу, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) - С вечера 8 июля и в течении дня 9 июля через казахско-узбекскую границу на КПП «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк» прошли 3746 узбекистанцев. Об этом сообщил МИД Узбекистана.

По информации Оперативного штаба МИД Узбекистана, в период с 1 по 7 июля 2020 года через контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк» в Узбекистан вернулись более 2700 узбекистанцев. Однако, из-за возникших технических проблем пересечение сограждан казахстано-узбекской границы осуществлялось в ограниченном количестве, что стало причиной скопления около 3000 граждан Узбекистана.

"В результате совместной работы Специальной республиканской комиссии, Пограничных войск СГБ и диппредставительств Узбекистана в Казахстане, 8 июля в оперативном порядке решены все технические и организационные вопросы, препятствующие свободному пересечению сограждан казахстано-узбекской границы", - отмечается в сообщении МИД.

По данным узбекских дипломатов, в настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы не существует, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан у КПП не наблюдается.

В министерстве напомнили, что возвращающиеся из-за границы узбекистанцы будут помещены в карантин на 14 дней.