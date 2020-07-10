[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трансграничная инициатива по поддержке образования женщин Афганистана запущена в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Делегация Европейского Союза и Программа развития ООН объявили сегодня о трансграничной инициативе. Программа направлена на расширение экономических прав и возможностей афганских женщин посредством предоставления образовательных грантов.

В целом, 50 молодых женщин из Афганистана будут учиться и заканчивать университеты в Казахстане и Узбекистане, сообщили в Делегации ЕС в РУз.

Европейский союз (ЕС) предоставил грант в размере 2 млн. Евро для этой инициативы, которая будет осуществляться ПРООН до 2025 года.

«Женщины являются ключевыми факторами роста их национальной экономики. Тем не менее, они часто сталкиваются с социальными барьерами, когда речь идет о равном доступе к образованию, достойной работе и равной оплате труда. Ожидается, что с более высокой квалификацией женщины получат более значительную работу в частном или государственном секторах, что позволит им вносить продуктивный вклад в развитие своей страны», - сказал посол ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс.

Афганские женщины будут изучать сельское хозяйство в Узбекистане, а после окончания обучения получат сертификаты о техническом и профессиональном образовании. Молодые афганские женщины будут учиться в Центре обучения афганских граждан в Термезском районе при поддержке Ташкентского государственного аграрного университета.

В октябре 2019 года первая группа афганских женщин прибыла в Казахстан, чтобы начать образовательный путь в области статистики, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. В этом году еще 20 студентов получат стипендии. Они будут изучать сельское хозяйство в Узбекистане и горную промышленность в Казахстане. Прежде чем получить специальное образование, студенты должны будут пройти языковые курсы.

print
  • В США очередной ежесуточный рекорд – более 65 тыс. человек заболели COVID-19
  • В США семья продавала отбеливатель в качестве «чудо лекарства» от коронавируса
  • Узбекистан сократил количество чартерных рейсов для вывоза граждан из-за рубежа


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com