В Туркменистане мужчина, оставшись без средств к существованию, покончил жизнь самоубийством

CentralAsia (TM) - В селе Берекетли сельскохозяйственного объединения Лебап в Тукрменистане 4 июля покончил жизнь самоубийством мужчина 36 лет, отец троих детей.

По данным «Хроников Туркменистана», на этот шаг его вынудили отсутствие работы и невозможность содержать семью.

Примерно два месяца назад в этом же селе и по этим же причинам повесился молодой человек, а в прошлом году свел счеты с жизнью ученик выпускного класса местной школы №29.

Самоубийства часто происходят и в других селах Саятского этрапа и всего Лебапского велаята.

Производство пшеницы и хлопка, контролируемое государством, не приносит дохода сельским семьям. А выращенного на своих огородах не хватает не только для продажи, но даже для себя.

Местные власти проблемы жителей игнорируют. Старейшины также не проявляют обеспокоенность в связи с многочисленными суицидами.

Давно не выделяются участки для строительства жилья, в связи с чем несколько семей родственников вынуждены жить в одном доме, что приводит к скандалам и дракам.

Не все выдерживают сложную жизнь, отсутствие перспектив, невозможность уехать за рубеж и нехватку финансов.

Ранее издание Turkmen news сообщило о женщине, которая села посреди проезжей части от безысходности. Она жаловалась на безработицу, отсутствие жилья и денег.