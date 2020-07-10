В Туркменистане мужчина, оставшись без средств к существованию, покончил жизнь самоубийством

- Туркменистан, общество
- 17:04, 10 июля 2020
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CentralAsia (TM) - В селе Берекетли сельскохозяйственного объединения Лебап в Тукрменистане 4 июля покончил жизнь самоубийством мужчина 36 лет, отец троих детей.
По данным «Хроников Туркменистана», на этот шаг его вынудили отсутствие работы и невозможность содержать семью.
Примерно два месяца назад в этом же селе и по этим же причинам повесился молодой человек, а в прошлом году свел счеты с жизнью ученик выпускного класса местной школы №29.
Самоубийства часто происходят и в других селах Саятского этрапа и всего Лебапского велаята.
Производство пшеницы и хлопка, контролируемое государством, не приносит дохода сельским семьям. А выращенного на своих огородах не хватает не только для продажи, но даже для себя.
Местные власти проблемы жителей игнорируют. Старейшины также не проявляют обеспокоенность в связи с многочисленными суицидами.
Давно не выделяются участки для строительства жилья, в связи с чем несколько семей родственников вынуждены жить в одном доме, что приводит к скандалам и дракам.
Не все выдерживают сложную жизнь, отсутствие перспектив, невозможность уехать за рубеж и нехватку финансов.
Ранее издание Turkmen news сообщило о женщине, которая села посреди проезжей части от безысходности. Она жаловалась на безработицу, отсутствие жилья и денег.