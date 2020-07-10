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  10 июля 2020
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В Белграде третий день подряд проходит демонстративная акция против введения комендантского часа

CentralAsia (CA) -  В Белграде тысячи людей снова протестовали у здания парламента Сербии против новых мер изоляции в связи с коронавирусом. Третий день антиправительственных акций прошел под лозунгом «Не нажимай! Присаживайся», сообщает Euronews.

Участники таким образом демонстрировали свои мирные намерения и отказ от применения силы. В предыдущие два дня в результате столкновений пострадали десятки полицейских и демонстрантов.

Президент Сербии Александр Вучич осудил насилие: «Насколько все это плохо для Сербии? Когда кто-то в кого-то бросает камни. Это неприятная ситуация. Но плакать и жаловаться я не буду. Это делали целенаправленно и не только, чтобы ранить полицейских, а для того, чтобы нанести удар по имиджу Сербии»

Демонстрации в Белграде начались во вторник, когда власти страны объявили о повторном введении карантина. Многие считают такой шаг фактическим признанием того, что меры были сняты преждевременно, исключительно в политических целях: на парламентских выборах, проходивших 21 июня и 1 июля, победу одержала правящая партия.

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