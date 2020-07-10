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  10 июля 2020
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В Узбекистане 53-я смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Термезе 10 июля от коронавируса скончался 67-летний мужчина.

Как сообщает Минздрав, мужчина заболел 3 июля этого года. 4 июля он сдал анализы на СOVID-19 и был госпитализирован.

Ему был поставлен диагноз COVID-19, инфаркт миокарда, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Он также страдал от сопутствующих заболеваний, таких как двусторонняя пневмония, острая ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хроническая сердечная недостаточность и диабет.

Несмотря на лечение, мужчина умер от инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Это 53 летальный случай от коронавируса в Узбекистане.

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