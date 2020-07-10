В Австралии участников вечеринки оштрафовали на $26 тыс. Их выследили по заказу в KFC

CentralAsia (KG) - Слежка за заказом в KFC в Мельбурне (Австралия) привела к штрафу за нарушение карантина в размере 26 000 австралийских долларов (1,4 млн. сомов) для группы любителей вечеринки по случаю дня рождения. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Нарушение правил нахождения дома было обнаружено после того, как два человека заказали около 20 блюд в магазине KFC в 1:30 ночи в пятницу. Большой заказ вызвал подозрения у работников скорой помощи в магазине, которые уведомили полицию о своей обеспокоенности.

Полиция проследовала за их машиной до таунхауса в пригороде, где они обнаружили группу людей, которые попытались спрятаться на заднем дворе, в гараже и под кроватями.

Комиссар полиции Виктории Шейн Паттон заявил, что на вечеринке было наложено 16 штрафов за нарушение ограничений на коронавирус, которые ввели после того, как в штате зарегистрировали 288 новых случаев заболевания Covid-19.

«Такое поведение абсолютно нелепо, и это очень дорогая ночь», - сказал Паттон.

«День рождения обошлось им в 26 000 долларов, которые стоит им. Это чертова вечеринка по случаю дня рождения, которую стоит вспомнить, и они надолго запомнят ее», - сказал он.

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения